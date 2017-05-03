Alanya'da tatil yapan Alman turist otelde fenalaşıp öldü

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde tatil yapan Alman 48 yaşındaki Thomas Hess, kaldığı otelde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Alanya'ya bağlı Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otele tatile gelen Thomas Hess, dün gece kaldığı odada fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri ambulansla Thomas Hess'i Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Thomas Hess, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hess'in kesin ölüm nedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

DHA