Alaşehir'de eşi ve kızını öldüren Bilal Kupal; 'Karım beni öldürmeye çalıştı' (5)

ANNEKIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, Bilal Kupal'ın defalarca bıçaklayarak öldürdüğü eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ın cenazeleri, İzmir'deki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler daha sora memleketleri Manisa'nın Alaşehir İlçesine bağlı kırsal Caberburhan Mahallesi'ne getirildi. Caberburhan Camii'nde ikindiden önce kılınan namazın ardından Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal, mahalledeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve Alaşehir Kaymakamı Aydın Abak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi cenaze törenine katılırken, Suriye Kupal'ın babası Bekir Ilgaz taziyeleri kabul etti.

CENAZELERE YANICI MADDE DÖKMÜŞ

Cenaze töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekir Ilgaz, olayın detayı hakkında halen bilgisinin olmadığını, ancak damadının cesetleri yakmak için üzerlerine tiner ya da mazot gibi yanıcı madde döktüğünü öğrendiğini söyledi.

Bekir Ilgaz, "Kızım hamileymiş. Aralarında bir geçimsizlik de yoktu. Kızıma soruyordum, aralarında herhangi bir olumsuzluk olmadığın söylüyordu" dedi.

DHA