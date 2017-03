ALBA Berlin'in Türk koçunun hedefi büyük

Almanya'da ALBA Berlin basketbol takımının koçu Ahmet Çakı, amaçlarının ligi ilk dört içerisinde bitirmek olduğunu söyledi.

2016 yaz sezonunda ALBA Berlin basketbol takımının başına getirilen Türk koç Ahmet Çakı, takımın yeniden yapılanma projesi çerçevesinde, ALBA’yı yeniden en üst seviyelere taşımak için elinden geleni yaptığını söyledi.

ALBA Berlin’in antrenman salonunda DHA'ya konuşan Çakı, Alman basketbolunda yıllardır en büyük olan ALBA Berlin’in, diğer pek çok takımının basketbola ciddi bütçeler ayırmaya başlamasıyla bu özelliğini biraz da olsa kaybettiğini belirtti. Bütçesi orta seviyelerde olan takımlarda çalışmaya alışık olduğunu kaydeden Ahmet Çakı “Anadolu Efes’i saymazsak bütçesi orta seviyelerde olup da yukarıyı iyi projelerle yakalamaya çalışan takımlarla çalıştım şimdiye kadar. ALBA’ya gelirken de bunu biliyordum, her şeyi açıkça konuştuk. Alman ligi ciddi bir lig ve her geçen gün gelişiyor. Özellikle şehir takımları Almanya’da seyircilerini de arkalarına alarak büyük işler başarıyorlar. Basketbolun gelişen bir değer olduğunu kavrayıp ciddi yatırımlar yapıyorlar. Burada her takımla oynamak hem çok zor hem de çok keyifli” dedi.

Sakatlıklar nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerine de değinen Çakı, sakat oyuncuların iyileşmesiyle yeniden toparlandıklarını ve iyi sonuçlar almaya başladıklarını söyledi. Şu anki hedeflerinin ligi ilk dört içerisinde bitirip ev sahibi avantajını yakalamak ve Avrupa’da ise son 16’ya kalmak olduğunu belirtti.

"Türkiye’de basketbol ekonomisi çok büyüdü"

Ahmet Çakı ile birlikte ALBA Berlin’e transfer olan Engin Atsür ise, öncelikli hedeflerinin ilk dörde girip Play Off’lara kalmak olduğunu vurguladı. Türkiye’deki basketbol ile Alman basketbolunu karşılaştıran Atsür, şu ifadelerde bulundu: ”Türkiye’de basketbol ekonomisi çok büyüdü. Yüksek bütçeler var ve yüksek kalitede basketbolcular kardolarda yer alıyor. Oyuncu kalitesinde büyük fark var. Ama onun dışında Alman ligi de çok sert, disiplinli ve hızlı oynanan bir lig. İşin marketing kısmında Almanlar’ın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Deplasmanlara gittiğimizde görüyoruz ki tribünler hep dolu. Bizde büyük bütçeler var ama salonlar tam dolmuyor. Belki en temel fark budur.”

Türk takımlarının Euroleague macerasını da değerlendiren Atsür, Euroleague’de bu sene farklı ve zor bir format olduğunun altını çizerken, Final Four’da en az bir Türk takımını görmek istediğini söyledi.

Takımda, Ahmet Çakı ve Engin Atsür’den başka guard pozisyonunda oynayan Hamburg doğumlu İsmet Akpınar da ALBA Berlin için ter döken üçüncü Türk kökenli sporcu.

