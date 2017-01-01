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Çorum Haberi: Alçı tavan düştü; 5 kişiyi yaralandı

Alçı tavan düştü; 5 kişiyi yaralandı
16:551 Ocak 2017
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Alçı tavan düştü; 5 kişiyi yaralandı
Alçı tavan düştü; 5 kişiyi yaralandı

ÇORUM'da bir evin mutfağındaki alçı tavanın düşmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Olay Çorum'un Kale Mahallesi Aksaray 2'inci Sokak üzerinde bulunan Hülya E.'ye ait evde öğle saatlerinde meydana geldi. Mutfakta otururken başlarına aska tavan düşen Sultan A.(40), Hülya E. (37), Yiğit E. (4), Elif E. (3), Nigar A. (6) yaralandı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA

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