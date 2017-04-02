'Alfa' uyuşturucu tacirlerinin kabusu

BURSA Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi bünyesindeki, 'Alfa' adlı eğitimli köpek, uyuşturucu madde satıcılarının kabusu oldu. Her gün bakıcısı tarafından iki saat boyunca eğitilen 'Alfa' 10 yıldır zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 'Alfa'nın bakıcısı yemesinden dinlenmesine, eğitimden oynamasına kadar her şeyi ile özel olarak ilgileniyor.

Ankara Uyuşturucu Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi'ndeki 4 aylık sıkı eğitimin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen narkotik madde arama köpeği Belçika Malinoise cinsi 'Alfa', polis memuru Necmettin Ülker'e teslim edildi. Uzun yıllardır 'Alfa' ile beraber sahada görev yapan Necmettin Ülker, yaşantısını ve eğitimini anlattı. Ülker, "Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile beraber 10 yıldır çalışıyoruz. Alfa 30 günlük iken bize geldi. Ankara Uyuşturucu Şube Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Şube ile beraber koordineli bir şekilde eğitimlerine hem Ankara'da hem de Bursa'da devam ettik. Son olarak Ankara'da 4 ay süren bir eğitim sürecinden geçtikten sonra, 1 yaşını doldurduğunda resmen Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı. 'Alfa', 10 yıllık görev süresince, binin üzerine operasyona katıldı. Tonlarca uyuşturucu madde yakaladık. Böylece 'Alfa', gençlerin uyuşturucu bağımlı olmasını ve uyuşturucudan ölmesini engelledi. 'Alfa', benim oğlum gibi. Bir havlamasıyla ben onun ne sıkıntısı olduğunu anlayabiliyorum" dedi.

Polis memuru Necmettin Ülker, 'Alfa'nın operasyondaki başarısını da anlattı. Ülker, "Alfa'nın bir çok farklı operasyonda ilginç yerlerde uyuşturucu ortaya çıkardı. Çatı, otomobillerin mazot deposu, soba ve baca delikleri gibi. Yani kaçakçılar veya uyuşturucu tacirleri, maddeleri nereye saklarsa saklasın biz Alfa ile görev başında olduğumuz sürece, nereye sakladıkları hiç önemli değil. Biz bunu tespit edip maddeye ulaşabiliriz" dedi.

POLİSİN BULAMADIĞI UYUŞTURUCUYU ORTAYA ÇIKARDI

Bursa polisinin geçtiğimiz ocak ayında gerçekleştirdiği başarılı uyuşturucu operasyonda bir TIR'da 165 kilo uyuşturucu ele geçirdiğini söyleyen Necmettin Ülker, "Polis arkadaşlar durdurulan TIR'da uyuşturucuya ulaşamadı. Getirilen Alfa, TIR'ın çatısındaki gizli bölüme saklanan 165 kilo eroni buldu" diye konuştu. Necmettin Ülker uyuşturucu eğitimi alan köpeklerin çalışma sürelerinin 5-12 yıl arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

DHA