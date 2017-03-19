Ali Ağaoğlu: Uludağ'a 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptım

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, bugüne kadar Uludağ’a 100 milyon liranın üzerinde yatırım yaptığını belirterek, "Uludağ'da sorunlar yaşanıyor. Uludağ için ‘kayak merkezi’ deniliyor ancak birinci bölge, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na, ikinci bölge Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı. Burası kayak merkezi ise kayak merkezi için ne gerekiyorsa o yapılmalı" dedi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Uludağ’da My Mountain Otel’de 'Geleneksel Basın Buluşması’nda gazetecilerle bir araya geldi. Uludağ'ın sorunları, grubun turizm, gayrimenkul, sanayi ve enerji alanındaki yatırımları hakkında bilgi veren Ağaoğlu, gayrimenkul sektörüne yönelik düzenlemelerde Türkiye için geç kalındığını söyledi. Ağaoğlu, şöyle dedi:

"Londra'nın yüzde 16'sı yabancıların. Buradaki malı yabancılara satarak ülkede yüzde 100 kalan bir kaynak yaratıyorsunuz. Ülkenin en büyük sorunu cari açık. Dövizin de en kalıcı olduğu alan yabancıya konut satışı. Getirilen teşviklerin ve vatandaşlık hakkı gibi düzenlemelerin gayrimenkul sektörüne ve ekonomimize çok olumlu katkısı olacak. Yabancıya KDV istisnası getirildi. Bunlar Dünyada uygulanan modellerdi. Türkiye'ye gelmesi geçte olsa da son derece isabetli oldu. Önümüzdeki günlerde de daha olumlu dönüşler alacağımıza inanıyorum. Yurt dışı ziyaretlerimizde bunların yansımalarını görüyoruz. Yabancılar yatırım yapmak için istekliler ancak istikrar yatırımcılar için önemli."

"ORMAN VE SU İŞLERİ KANUNU İLE İDARE OLMAZ"

Ağaoğlu, Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden Uludağ'da sorunlar bulunduğunu, burası içih ‘kayak merkezi’ denildiğini anlatırken, "Ancak birinci bölge, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na, ikinci bölge Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı. Burası kayak merkezi ise, kayak merkezi için ne gerekiyorsa o yapılmalı. Palandöken ve Erciyes’e devletin çok güzel yatırımları oldu. Ağaoğlu olarak bugüne kadar Uludağ'a 100 milyon dolar yatırım yaptık. Birinci bölgede oteller boş şimdi köpekler cirit atıyor. Uludağ’ın durumu ortada. Bu işin bir de sosyal boyutu var. Bugün gerçekten Uludağ'ın eteklerinde bir sürü köy var. Gidin o köylere Doğu'daki köylerden çok daha geri durumda. Otelimizde çalışan insanların yüzde 60'ı, yüzde 70'i civardaki köylerdendi. Burası civar köylerde çalışan insanlara iş ve aş kapısı. Uludağ’ı Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın kanunu ile idare edersen olmaz" dedi.

"ORTA DOĞU VE ASYA’DAN GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Ağaoğlu Grubu’nun yurt dışına açılacağı sorularını yanıtlayan Ali Ağaoğlu, şunları ekledi:

"Ağaoğlu markasını yurt dışına taşıma düşüncemiz var. Ortadoğu’dan ve Asya’dan gelen talepleri değerlendiriyoruz. Bu konuda ciddi araştırma yapıyoruz. Bu durumun sene sonunda netleşeceğini düşünüyorum’’ dedi. Aynı zamanda Anadolu’da yatırım yapacaklarını belirten Ağaoğlu, “ Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Oflu olduğum için ilk projeyi memleketim olan Trabzon’da yapmayı istiyorum” dedi. Üniversite projesine ilişkin arazilerinin hazır olduğunu belirten Ali Ağaoğlu;” 2018'e yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yerleşkelerin birisi Ataşehir'de diğeri de Maslak'ta olacak."

DHA