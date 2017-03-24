Ali Dumankaya: Gayrimenkul sektörü Türkiye'nin itici gücü

ULUDAĞ Ekonomi Zirvesi ilk gününde iş ve ekonomi dünyasını ağırlamaya başladı. Zirvenin konukları arasında yer alan DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya DHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

ALİ DUMANKAYA: BU ZİRVE TÜRKİYE DAVOS’U OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin ekonominin ilerlemesi olduğunu söyleyen Ali Dumankaya, “Bu açıdan Uludağ Ekonomi Zirvesi buna çok katkı sağlıyor. İş dünyasının pek çok ismi burada. Bu zirve, Türkiye Davos’u olma yolunda ilerliyor” dedi. Gayrimenkul sektöründe çalıştıklarını belirten Dumankaya, “Bu sektör Türkiye’nin itici gücü ve 200’den fazla iş koluna güç veriyor. Zirvede, gayrimenkul sektörünün ikinci ayağı olan finans sektörünün de önemli isimleri var. Burada finans sektörü ile birlikte neler yapabileceğimizi tartışacağız. Türkiye ekonomisine katkı sağlama alanında hem bize hem de kamuya düşen görevler var. Kamu ayağıyla ilgili görüşlerimizi Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek’e ileteceğiz. Kamu şu anda sektöre ciddi bir destek sağlıyor” diye konuştu.

Dumankaya, “Gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olacağı için biz de burada sorunlara çözüm önerileri getirerek faydalı olmaya çalışacağız” dedi.

DHA