Ali Fuat Yılmazer kızlarının gözaltına alındığını duruşmada öğrendi,duruşma ertelendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hırant Dink’in öldürülmesinde ihmali bulunan kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 35 sanıklı davanın 40. duruşması yapıldı.

Sabah yapılan oturumda çapraz sorgusu yapılan Ali Fuat Yılmazer’e, öğleden sonra yapılan oturumda iki kızının bu sabah gözaltına alındığı bilgisi verildi. Yılmazer, “Bu halde duruşmaya devam etmek istemiyorum” dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuklu sanıklar İstihbarat Daire Başkanı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ile tarafların avukatları katıldı.

DURUŞMADA KIZLARININ GÖZALTINA ALINDIĞINI ÖĞRENDİ

Sabah yapılan oturumda çapraz sorgusu yapılan tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer’e öğleden sonra yapılan oturumda avukatı tarafından iki kızının bu sabah gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Bu gelişme üzerine söz alan Dink Ailesi’nin Avukatı Hakan Bakırcıoğlu, “İki çocuğunun gözaltına alındığı basında yazdı. Az önce de bunun bilgisi Ali Fuat Yılmazer’e iletildi. Bu durumda biz sorularımızı ileriki celselerde sormayı daha uygun buluyoruz” diyerek beyanda bulundu.

YILMAZER: BU HALDE DURUŞMAYA DEVAM ETMEK İSTEMİYORUM

Ali Fuat Yılmazer de, “Ben de bu halde duruşmaya devam etmek istemiyorum” dedi.

Bu dönemin hukukunun bu olduğunu söyleyen Yılmazer, “Bu dava ne kadar devam ederse etsin bir tane delil bulamayacaklar. Bunlarla sindirmeye çalışıyorlar. Türk toplumuna layık görülen hukuk bu. Benim çoluğum çocuğumla hukuk işletenler hayrını görecek” dedi.

Evinde yapılan aramada 4 tane tabanca ele geçirildiğini ifade eden Yılmazer, “Bunlar benim beylik tabancalarımdır. Bunlara ben gözaltına alındığımda da el konulmadı. Çekmecede 1 dolarlık banknot bulunmuş. Kızım şerh koymuş bu aramaya” diye konuştu.Duruşma, eksiklerin giderilmesi için Nisan ayına ertelendi.

DHA