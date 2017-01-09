Ali Sunal, oyunculuk atölyesi açıyor

OYUNCULUĞUNUN yanı sıra eğitmenliği ile bilinen usta aktör Ali Sunal, yeni bir oluşum için hazırlıklara başladı. Bir yandan 'Güldür Güldür'e' devam ederken, diğer taraftan oyunculuk atölyesi açmak için hazırlıklara başlayan Ali Sunal, Türkiye'deki oyunculuğa yeni yüzler ve yeni yetenekler katmak için harekete geçti.

Uzun bir süredir üzerinde çalıştığı projenin detaylarını kimse ile paylaşmayan Ali Sunal'ın oyunculuk atölyesini, Ocak ayının son haftalarında hazırlıkları tamamlayıp, derslere başlayacağı öğrenildi. Oyunculuk eğitimin yanı sıra, konuşma, ses-nefes, şan, hareket, ritm ve deneme çekimlerine hazırlık dersleri gibi bir çok alanda eğitim verilecek olan atölyede, Ali Sunal'ın önderliğinde birçok usta oyuncunun da ders vereceği konuşuluyor.



DHA