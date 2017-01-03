Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir Haberi: Aliağa'da patlamada ölen işçinin cenazesi Batman'a gönderildi

Aliağa'da patlamada ölen işçinin cenazesi Batman'a gönderildi
16:473 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Aliağa'da patlamada ölen işçinin cenazesi Batman'a gönderildi
Aliağa'da patlamada ölen işçinin cenazesi Batman'a gönderildi

İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 arkadaşıyla birlikte yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 41 yaşındaki Musa Altınsoy'un cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Batman'a gönderildi.
Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında, dün saat 11.30 sıralarında, sızan sıvı çeliğin neden olduğu patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangında işçiler Musa Altınsoy, 23 yaşındaki Selim Sağaltıcı, 23 yaşındaki Cihan Karanlıkdere ve 47 yaşındaki Cemal Alakuş yanarak yaralandı. Yaralılardan Musa Altınsoy, tedaviye alındığı İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nde öldü.
Musa Altınsoy için bugün Ailağa'da cenaze töreni düzenlendi. Aliağa Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına; Aliağa Belediye Başkanı MHP'li Serkan Acar, Petrol-İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Oktay, CHP İlçe Başkanı Özcan Durmaz, MHP İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, Belediye Meclis Üyesi Mehmedali Özkurt, Emekli-Sen Şube Başkanı Sabahattin Yeşiltepe ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı. Musa Altınsoy, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında, toprağa verilmek üzere memleketi Batman'a uğurlandı.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar