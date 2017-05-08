Alkol gözlüğüyle topu ıskaladılar

ANTALYA'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, alkolün insanı nasıl etkilediğini göstermek için katılımcılara 'alkol gözlüğü' adı verilen özel gözlükle penaltı atışı yaptırıldı. Gözlükle atış yapanlar, topa vurmakta zorlandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Uncalı Sosyal Tesislerinde yapılan törene Vali Yardımcısı Mehmet Kurdoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Kelleli, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Önder Göksel, emniyet personeli ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Celal Uzunkaya, Karayolu Trafik Haftası'nın 6- 14 Mayıs tarihleri arasında toplumsal duyarlılığı içeren etkinliklerle kutlandığını söyledi. Etkinliklerin amacının vatandaşlara trafik güvenliğini anlatmak olduğunu ifade eden Uzunkaya, insanların trafikte daha duyarlı olmasına katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Dünyada trafik kazasında ölenlerin, tüm dünya savaşlarında ölenlerden daha fazla olduğunu dile getiren Uzunkaya, 'Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde bilinen tüm ölüm nedenleri arasında trafik kazasından ölümler üçüncü sırada yer almaktadır. Antalya'da 2006 yılında 567 bin 500 olan araç sayısı, 10 yıl sonra yüzde 72'lik artışla 977 bin 227 ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 403 bin olan sürücü sayısı yüzde 85.5 artışla 750 bine ulaşmıştır. Kent genelinde 2016 yılında olay yeri itibariyle alınan verilerde 54 ölümlü trafik kazası, 6 bin 250 civarında yaralamalı kaza meydana gelmiştir. Bu kazalarda 70'i olay yerinde olmak üzere, 180 kişi hayatını kaybetmiştir. Hastanede tedavi görenlerin vefat etmesiyle rakamın 200'e yaklaştığını görüyoruz. Kaza yerindeki ölümler kadar, bir katı kadar kişinin hastanede öldüğünü görüyoruz. 8 bin 500 kişi de yaralanmış veya sakat kalmıştır' diye konuştu.

ALKOL GÖZLÜĞÜ TAKTILAR

Etkinlikte, emniyet kemerinin önemi ve alkollü araç kullanmanın riskleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Vatandaşların bindiği ve bir düzenekle sabitlenen otomobil takla attırıldı. Emniyet kemeri takan vatandaşların fazla zorlanmadığı olayda, emniyet kemeri takmayanların ters dönen araçta büyük güçlük yaşadığı gözlendi.

Daha sonra 1 promil alkolüyken araç kullanmanın zorluğu 'alkol gözlüğü' olarak adlandırılan özel bir gözlük takılarak anlatılmaya çalışıldı. Gözlüğü takan protokol üyeleri ve gazetecilerin, penaltı atışı yapması istendi. Gözlükle atış yapanlar, topa vurmakta zorlandı.

DHA