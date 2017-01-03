Alkol yasağı düzenlemesi Anayasa Mahkemesi'nde

ANTALYA'da 2014'ü 2015'e bağlayan yılbaşı gecesi saat 22.00'den sonra alkollü içki sattığı gerekçesiyle 30 bin 454 TL para cezası verilen büfeci Mustafa Ertem, düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru için harcını yatırıp Antalya Adliyesi'ne dilekçesini veren Mustafa Ertem, 2014'ü 2015'e bağlayan yılbaşı gecesi saat 22.00'den sonra alkollü içki sattığı gerekçesiyle kendisine 30 bin 454 TL para cezası uygulandığını söyledi. Yılbaşı gecesi alkollü içecek satışı yasağının başladığı saatlerde bir kişinin sigara aldıktan sonra aracına binerek ayrıldığını, o kişinin büfeden 20 metre uzakta polis tarafından durdurulduğunu ve araçta içki bulunduğunu anlatan Ertem, "İçkileri ben satmamış olmama rağmen, kişinin de bu yönde beyanı olmasına rağmen polis 'Derdinizi mahkemede anlatırsınız' diyerek hakkımda tutanak tuttu" dedi. Ertem, ardından 30 bin liralık cezayla karşılaştığını söyledi.

'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN DE DAVA AÇILDI'

Mustafa Ertem, cezayı kesen Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na (TAPDK) ve sulh ceza hakimliğine itiraz ettiğini, ancak sonuç alamadığını söyledi. Son olarak Adalet Bakanlığı'na müracaat edip kanun yaranına bozma talebinde bulunduğunu söyleyen Ertem, sesini duyurmak için geçen 9 Nisan'da yaptığı basın açıklamasında ise Cumhurbaşkanına hakaretten hakkında dava açıldığını belirtti. Ertem, "Oysa ki Cumhurbaşkanı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra beyaz bir sayfa açıp, darbe girişimi öncesi açtığı hakaret davalarından vazgeçeceğini açıklamıştı. Fakat adliyeye başvurduğumda benimle ilgili davadan vazgeçildiğine dair bir dilekçe gönderilmediği söylendi. Hakkımda açılan dava devam ediyor" diye konuştu.

BÜFECİLİĞİ BIRAKMIŞ

Alkol yasağı nedeniyle iş yapamadığını, kesilen para cezasını ödeyemediğini, büfeciliği bırakıp özel güvenlik elemanı olarak çalışmaya başladığını anlatan Ertem, alkol satışını belli bir saatten sonra yasaklayan düzenlemenin iptali için hukuk yollarının tükenmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak durumunda kaldığını söyledi. Ertem, vergi barışı gibi devletin alacaklarıyla ilgili düzenlemenin alkol cezalarını kapsamadığını belirterek, taksitlendirme de yapılmadığını söyledi.

DHA