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Samsun Haberi: Alkollü genç, kendisini uyaran 2 kişiyi bıçakla yaraladı

Alkollü genç, kendisini uyaran 2 kişiyi bıçakla yaraladı
15:477 Ocak 2017
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Alkollü genç, kendisini uyaran 2 kişiyi bıçakla yaraladı
Alkollü genç, kendisini uyaran 2 kişiyi bıçakla yaraladı

SAMSUN'da alkollü olduğu ileri sürüleni30 yaşındaki Erkan E., çevreyi rahatsız etmemesi için kendisini uyaran 2 kişiyi bıçakla yaraladı.
Olay dün İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Erkan E., mahalleye gelerek çevreyi rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine mahalle sakinleri yanına gidip kendisini uyarmak istedi. Bıçağını çıkaran  Erkan E., 30 yaşındaki Engin İçigen'isağ bacağından, 40 yaşındaki Osman Dikmen'i ise sol baldırından  hafif yaraladı.
Samsun Eğitim ve Araştarma Hastanesi'nde ayakta tedavi gören yaralılar taburcu edilirken, saldırgan Erkan E. polis tarafından gözaltına alındı.

DHA

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