Alkollü kişinin 'ırmağa biri düştü' ihbarı polisi alarma geçirdi

SAMSUN'da polisi arayan 41 yaşındaki Hasan D. birlikte alkol aldığı kişinin ırmağa düştüğünü ihbar edince polis alarma geçti. Olay yerine gelen dalgıç polisler, suda kimseyi bulamadı. İfade değiştiren Hasan D., suya kimsenin düştüğünü görmediğini söyledi.

Olay bugün Canik İlçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre Mert Irmağı kenarında alkol alan Hasan D. polisi arayıp, yanında bulunan Suriye uyruklu bir kişinin ırmağa atladığını söyledi. İhbarın ardından alarma geçen sivil ve resmi ekiplerin yanısıra dalgıç polisler olay yerine geldi. Dalgıç polisler sudan, sivil ve resmi ekipler de el fenerleriyle karadan kayalıkların arasında arama yapmaya başladı. Bir süre sonra ifadesini değiştiren Hasan D., "Düştüğünden emin değilim. Ben büfeden 2 bira alıp ırmak kenarına geldim. Buradaydı. Beni de yanına çağırıp Suriyeli olduğunu, adının da Muhammed olduğunu söyledi. Çok fazla Türkçe bilmiyordu. Birlikte içtik. Daha sonra tuvaletini yapmak için kayalılara çıktı. Ben bu arada cep telefonumdan müzik dinliyordum. Dinlediğim müzik bitince etrafıma baktığımda kimseyi göremedim. Suya dştüğünü de görmedim. Ama düştüğünü zannettim" dedi.

Olay yerinde olan ve balık tutan bazı vatandaşlar da ırmak kernarından bir kişinin çıkıp motosikletine binerek ayrıldığnı söyledi. Polis ırmakta yaptığı aramadan bir sonuç elde edemeyince arama çalışması bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA