Alkollü sürücü polisten kaçarken takla attı

ADANA'da uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü, izini kaybettirmek için girdiği ara sokakta otomobiliyle takla attı. Sürücü ile otomobildeki kadın, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, gece yarısı merkez Yüreğir İlçesi Seyhan Mahallesi Regülatör Köprü yakınında meydana geldi. Selman A. yönetiminde 01 DOJ 58 plakalı otomobil, iddiaya göre Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda uygulama yapan polislerin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Polislerin kovaladığı otomobil, Regülatör Köprü yakını Seyhan Nehri'nin kıyısındaki bir ara sokağa girerek izini kaybettirmek istedi. Ancak yolun sonunu fark etmeyip 1 metreden aşağı yükseklikten devrilerek takla attı. Şans eseri nehre düşmeyen otomobilden yara almadan çıkan Selman A. ve araçta bulunan Melike K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otomobilin kiralık olduğu belirlenirken, 0,7 promil alkollü olduğu tespit edilen Selman A.'nın ehliyetine el konuldu, dur ihtarına uymamaktan da para cezası kesildi.

DHA