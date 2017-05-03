Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli öldü

KÜTAHYA'da hastanede tedavi gören babasını ziyarete giden motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Burak Eğret, 220 promil alkollü olduğu bildirilen Davut Yörük'ün kullandığı otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Olay saat 20.30 sıralarında Kütahya-Tavşanlı karayolunun 10'uncu kilometresindeki Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Merkez Kampüsü önünde meydana geldi. Tavşanlı'dan Kütahya'daki hastanede tedavi gören babası İbrahim Eğret'i ziyarete giden Burak Eğret'in kullandığı 43 US 851 plakalı motosiklete, dikkatsizlik sonucu arkasından gelen Davut Yürük yönetimindeki 61 TZ 394 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Burak Eğret olay yerinde öldü, yaralanan otomobil sürücüsü Davut Yörük ambulansla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, tedavi altına alınan Davut Yürük'ün 220 promil alkollü olduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtti.

DHA