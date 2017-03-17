Alkollü sürücünün kullandığı araç cami duvarına çarptı

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, alkollü olduğu belirlenen 29 yaşındaki Ümit Kordoğan, hafif ticari aracının direksiyon kontrolünü yitirince Hacı Mustafa Başikçioğlu Camii kapısına ardından duvarına çarptı. Kazada sürücü Kordoğan yaralanmazken, camide maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Atakent Mahallesi Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda meydana geldi. Karşıyaka'dan Mavişehir yönüne giden Ümit Kordoğan yönetimindeki 35 HGT 95 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii kapısına, ardından da duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kordoğan'ın herhangi bir yara almadığını belirledi. Öte yandan polisin yaptığı kontrolde sürücü Ümit Kordoğan alkollü olduğu belirlenerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA