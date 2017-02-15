Alman Adalet Bakanı Maas: DİTİB Ankara ile bağını kessin

Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) yönelik baskılar artıyor. DİTİB’deki din görevlilerinin Almanya’daki FETÖ yapılanması hakkında bilgi toplayarak, Ankara’ya ilettiği yönündeki iddialar üzerine, bu sabah Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinlend Pfalz eyaletlerinde dört DİTİB din görevlisinin evine baskın düzenlenmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Alman Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, DİTİB’in Ankara ile bağını inandırıcı bir şekilde kesmesi gerektiğini söyledi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Türkiye’nin DİTİB üzerindeki etkisinin büyük olduğunu öne süren Maas, teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile olan bağını gösteren tüzüğünü değiştirmeye ve bağımsız bir kuruluş olmaya çağırdı.

“DİTİB’in güvenilir bir ortak olarak, sadece bağımsız Alman derneği olarak geleceği var” diyen Maas, casusluk iddialarının ise bir an önce ve tamamen aydınlığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

DHA