Alman Anayasa Mahkemesi: Yabancı siyasetçilerin resmi sıfatla Almanya’da toplantı hakkı yok

Alman Anayasa Mahkemesi, yabancı politikacıların resmi sıfatla Almanya’da siyasi toplantı yapma hakkı bulunmadığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın 18 Şubat’ta Oberhausen’de katıldığı,”Memleket sevdalıları evet diyor” mitinginin bireysel başvuru ile Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını görüşen yüksek mahkeme, başvuru sahibinin talebini “kişinin temel haklarının nasıl kısıtlandığını somut olarak ortaya koymadığı” gerekçesiyle reddetti.

İzin verme yetkisi hükümetin

Ancak mahkeme, yabancı devlet adamları ve hükümet üyelerinin ne anayasa ne de uluslararası hukuk çerçevesinde Almanya’da resmi sıfatla faaliyette bulunma hakları olmadığına hükmetti. Mahkeme, buna izin verme yetkisinin dış politika kapsamında federal hükümetin yetkisi dahilinde olduğunu açıkladı. Almanya’ya girişe izin verilmesinin “üstü kapalı” olarak da olabileceğine vurgu yapan mahkeme, Almanya’ya her giriş için açıkça onay gerekmeyeceğine dikkat çekti.

Temel haklar gerekçe gösterilemez

Kararda ayrıca, Alman hükümetinin giriş yasağı koyması durumunda, bu yabancı hükümet yetkililerinin ifade özgürlüğü hakkının ihlali anlamına da gelmeyeceği vurgulandı. Yabancı devlet ya da hükümet yetkililerinin, Almanya’da resmi sıfatla yapacakları faaliyetlerde, Almanya’daki temel haklara atıfta bulunamayacaklarına dikkat çekildi. Böyle bir durumda “yabancı ülke vatandaşlarının temel haklarının ihlali” değil, dış politika alanında bir karar olduğu bildirildi.

'Zamanlama enteresan'

Alman kamu kanalı ARD, söz konusu kararın “Alman hükümetinin politik olarak istemesi durumunda, Türk politikacıların siyasi toplantılar için Almanya’ya girişine izin vermeyebileceği” anlamına geldiğini yazdı. Haberde Federal hükümetin bu hakkının ne yeni ne de kararın şaşırtıcı olduğuna vurgu yapılırken, böyle bir kararın basın açıklaması yoluyla şu ortamda duyurulmasının ise enteresan olduğuna dikkat çekildi.

DHA