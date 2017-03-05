Alman basını: 'Belediye 13 yıl önce Trump'a da izin vermedi'

Alman basını ABD Başkanı Donald Trump'a 13 yıl önce kitap tanıtımı için belediyeden izin çıkmadığını yazdı.

'Mittelbadische Presse' bünyesinde çıkan 'Kehler Zeitung' ve 'Offenburget Tageblatt' gazeteleri, Türk bakanların Almanya'daki programlarına dair krize neden olan 'izin' kararına benzer bir uygulamanın 13 yıl önce de Trump'a yapıldığını yazdı.

Gazeteler, Gaggenau Belediyesine 8 km. mesafedeki komşusu 60 bin nüfuslu Baden Baden belediye arşiv hizmetleri görevlisinin yaptığı bir araştırmada bundan 13 yıl önce ABD Başkanı Donald Trump'ın kitabını tanıtmak için Baden Baden kentinden kendisine salon tahsisi istediğini ancak talebin reddedildiğini tespit ettiğini yazdı.

Baden Baden belediyesinin basın sözcüsü Roland Seiter, 'O zaman Donald Trump başkan değildi, zengin, ünlü olabilir ama herkesin salon talebine olumlu yanıt vermek zorunda değiliz. Biz belediye olarak Donald Trump'ın salon talebini reddettik. Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinde bulunan belediyeler Türk toplumun toplantı yapmasına hiçbir zaman karşı değil. Toplantıda siyaset yapılmasından, başka ülkelerin siyasi sorunlarının siyasetçiler tarafından Almanya'ya taşınmasından büyük rahatsızlık duyuluyor' diye konuştu.

DHA