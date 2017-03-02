Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara Haberi: Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
21:212 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya programının iptal edilmesinin ardından, Alman Büyükelçi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Alman Elçi'nin Adalet Bakanı Bozdağ'ın talimatıyla Bakanlığa çağırıldığı belirtilen açıklama şöyle:
"Sayın Adalet Bakanımızın Almanya'da vatandaşlarımızla bir araya geleceği programın iptaline neden olan gelişmeler ertesinde, Sayın Bakanımızın talimatıyla Ankara'daki Alman Büyükelçisi bu akşam Bakanlığımıza çağrılarak bu gelişmeden duyduğumuz rahatsızlık ve buna ilişkin tepkimiz Müsteşar Yardımcımız tarafından kendisine aktarılmıştır." 

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar