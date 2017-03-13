Alman Ekonomi Bakanı Schäuble: 'Türkiye’nin sağduyuya dönmesini bekliyoruz”

Alman Ekonomi Bakanı Wolfgang Schäuble (CDU), Türkiye ile ekonomik yardım konusunda işbirliğinin, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılması ve toplantı gerilimi konusunda Türkiye’nin sağduyuya dönmesiyle yakından bağlantılı olduğunu söyledi.

Deniz Yücel tutuklanmadan önceydi

Devlet Televizyonu 2. Kanalı ZDF’de bir programa katılan Schäuble, “Son yaşananlar ışığında Türkiye ile işbirliği ne derece mümkün Şeklindeki bir soruya, Türkiye ile ekonomik işbirliği konusunda yoğun ve olumlu görüşmeler yaptıklarını, ancak bunun Die welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmadan önce olduğunu söyledi.

Bu şartlarda olmaz

Türk mevkidaşı Nihat Zeybekçi ile önümüzdeki günlerde Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Baden Baden’de görüşeceğini belirten Schäuble, “Görüşmede bu şartlarda işbirliğinin sürmesinin oldukça zor olacağını söyleyeceğim “dedi.

Son dönemde Almanya, Hollanda ve Danimarka ile yaşanan toplantı krizinin Türkiye’nin çıkarına olmadığını da kaydeden Alman Ekonomi Bakanı Schäuble, “ Türkiye’nin, en az Avrupa ve bizim kadar işbirliğine ihtiyacı var. İstemezlerse bu işbirliği olmaz. Buna müsaade edemeyiz. Ancak, biz gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Hükümette bu konuda görüş birliği var. Biz sadece Türkiye’nin yeniden sağduyuya dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Schäuble, “Doğru mu anlıyorum, Yücel tutuklu kaldığı sürece ekonomik işbirliği olmaz mı diyorsunuz” sorusuna, “Bu böyle olduğu sürece, biz yargıya müdahale etmek istemiyoruz ama, şu anda Türkiye, Türkiye’deki yetkililer işbirliğini artırma konusundaki temellere zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

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Schauble’nin konuşması

DHA