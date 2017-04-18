Alman İçişleri Bakanı: Manipülasyon iddiaları açıklığa kavuşturulsun

Almanya'dan referandumda manipülasyon iddialarına ilişkin açıklama geldi. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, anayasa değişikliği referandumunda yapıldığı öne sürülen usulsüzlüklerin açıklığa kavuşturulması çağrısında bulundu.

Rheinische Post gazetesine konuşan De Maiziere, 'Türkiye'deki mevcut şartlar altında olabildiğince halkoylamasının adil ve temiz geçip geçmediğine en kısa sürede açıklık getirilmesi gerekir” dedi.

Hükümetin referandum sonuçlarını uygun şekilde değerlendirmesini umduğunu kaydeden De Maiziere, yeni gerginliklerin olmaması konusunda da temennide bulundu.

DHA