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Son Dakika: Alman İçişleri Bakanı: Manipülasyon iddiaları açıklığa kavuşturulsun

Alman İçişleri Bakanı: Manipülasyon iddiaları açıklığa kavuşturulsun

11:0418 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Alman İçişleri Bakanı: Manipülasyon iddiaları açıklığa kavuşturulsun
Alman İçişleri Bakanı: Manipülasyon iddiaları açıklığa kavuşturulsun

  Almanya'dan referandumda manipülasyon iddialarına ilişkin açıklama geldi. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, anayasa değişikliği referandumunda yapıldığı öne sürülen usulsüzlüklerin açıklığa kavuşturulması çağrısında bulundu.

Rheinische Post gazetesine konuşan De Maiziere, 'Türkiye'deki mevcut şartlar altında olabildiğince halkoylamasının adil ve temiz geçip geçmediğine en kısa sürede açıklık getirilmesi gerekir” dedi.

Hükümetin referandum sonuçlarını uygun şekilde değerlendirmesini umduğunu kaydeden De Maiziere, yeni gerginliklerin olmaması konusunda da temennide bulundu.

DHA

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