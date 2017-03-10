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Son Dakika: Alman komedyen Böhmermann'dan, Erdoğan şiiri yasağına itiraz

Alman komedyen Böhmermann'dan, Erdoğan şiiri yasağına itiraz
18:4510 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Alman komedyen Böhmermann'dan, Erdoğan şiiri yasağına itiraz
Alman komedyen Böhmermann'dan, Erdoğan şiiri yasağına itiraz

Alman komedyen Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı şiirin küfür içeren dizelerinin yasaklanmasına itiraz etti. Böhmermann’ın avukatı Christian Schertz’in Hamburg Eyalet Mahkemesi’ne bugün itiraz dilekçesini verdiği öğrenildi.
Hamburg Eyalet Mahkemesi,10 Şubat’ta şiirin tamamen yasaklanması yönündeki başvuruyu görüşmüş ve daha önce alınan "şiirin küfürlü dizelerini yasaklama" kararını onaylamıştı. Yasak kararının şiirin bütünlüğünü dikkate almadığını savunan Böhmermann’ın avukatı, müvekkilinin temel haklarının ihlal edildiğini düşündüğünü söyledi.
Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Schertz, bir sanat eserinin parçalara ayrılıp sansürlenemeyeceğini belirterek, mahkemenin kararını “hatalı ve absürt” olarak nitelendirdi.
Hamburg Eyalet Mahkemesi, Böhmermann’ın 24 dizeden oluşan şiirinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik küfür içeren dizelerini yasaklamış, sadece siyasi eleştiri kapsamında gördüğü 6 dizeyi tekrarlayabileceğine hükmetmişti. Böhmermann’ın yasağa uymayıp, şiiri tekrarlaması durumunda 250 bin Euro’ya kadar ceza alması söz konusu.
Mahkemenin yapılan itirazı önümüzdeki aylarda görüşmesi bekleniyor.

DHA

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