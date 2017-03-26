Alman Maliye Bakanı: “Erdoğan’ın söylemi beni hayrete düşürüyor”

Federal Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemdeki söylemlerini eleştirdi. Schäuble, haftalık Welt am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta, son günlerde alevlenen çifte vatandaşlık konusunda konuştu. “Bizim insanlara ‘eğer kalıcı olarak Almanya’da yaşayacaksanız, kendinizi buraya ait hissetmeniz ve Alman olmanız sizin çıkarınıza’ demeliyiz” dedi.

Müslüman kökenli göçmenler için “Ülkemiz ve vatanseverliğimiz için özel zorluklar oluşturuyorlar” diyen Schäuble, bu nedenle Almanya’da on yıl önce İslam Konferansını başlattıklarını söyledi. Uyum konusunda geriye doğru bir gidiş olduğunu kaydeden Schäuble,” Şu anda biz aslında acı bir gerileme yaşıyoruz. Erdoğan’ın söylemleri beni hayrete düşürüyor. Bu söylem, Almanya’da uyum konusunda onlarca yılda elde edilen gelişmeleri kısa sürede yok ediyor. Oluşan zararın giderilmesi uzun yıllar alacak” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın 2015 yılında yaşanan sığınmacı akınında yanlış yaptığını da kaydeden Alman Maliye Bakanı,” Biz mülteci krizinin zorluklarına çok yavaş tepki verebildik. Ancak 2015 sonbaharındaki hatalarımızı düzelttik ve şimdi artık çok daha iyi bir durumdayız” diye konuştu.

DHA