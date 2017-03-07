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İstanbul Haberi: Almanya Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi

Almanya Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi
21:407 Mart 2017
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Almanya Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi
Almanya Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi

BEYOĞLU'nda Nizam-ı Alem Gençlik Hareketi üyesi bir grup, Adalet ve Ekonomi Bakanlarının yapacağı etkinliği yasaklayan Almanya Hükümetini, Almanya Başkonsolosluğu önünde siyah çelenk bırakarak protesto etti.

Gümüşsuyu'nda saat 20.30 sıralarında bir araya gelen Nizam-ı Alem Gençlik Hareketi üyesi bir grup ellerinde Türk Bayrağı ve pankartla Almanya Başkonsolosluğu'na yürüdü. Burada grup adına basın açıklamasını yapan dernek başkanı Hüseyin Aktaş, "Fürth kentinde düzenlenen Hasat Bayramı kapsamında Mehter Takımı'nın üç hilal Osmanlı Sancağı taşıması yasaklandı. 7 Haziran seçimlerinden sonra PATRİOT Füzeleri aniden çekildi. Adalet Bakanımız ve Ekonomi Bakanımızın katılacağı etkinlik için Almanya'nın ileri sürdüğü komik gerekçe gerçek niyetlerinin göstergesidir." diye konuştu. Basın açıklamasının ardından grup, Almanya Başkonsolosluğu'nun önüne siyah çelenk bırakarak dağıldı.

 

DHA

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