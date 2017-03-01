Almanya: Deniz Yücel’in en kısa sürede serbest kalmasını bekliyoruz

Almanya, Türkiye’de tutuklu bulunan Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in en kısa sürede serbest bırakılması çağrısını yineledi. Konuya ilişkin Berlin’de açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “Şansölye ve tüm Federal Hükümet, Yücel’in kısa sürede serbest bırakılmasını bekliyor” dedi.

Başbakan Angela Merkel’in tutuklama kararından üzüntü duyduğunu kaydeden Seibert, Merkel’in kararı “anlaşılmaz” bulduğunu söyledi. Deniz Yücel’in ifade vermeye kendi isteğiyle gittiğini hatırlatan Alman Hükümet Sözcüsü, bu nedenle gözaltına alınmanın orantısız olduğunu öne sürdü. Federal Hükümetin adil ve hukuk çerçevesinde bir yargılama beklediğini de vurgulayan Seibert, Alman konsolosluk yetkililerinin Yücel ile irtibata geçmesinin sağlanması gerektiğine işaret etti. Seibert, bu talebin Türkiye’de tutuklu bulunan diğer Alman vatandaşları için de geçerli olduğunu vurguladı.

Deniz Yücel olayının Türk-Alman ilişkilerini yıprattığını da dile getiren Seibert, Almanya’nın iki tarafın da yararına olmayan bu durumu istemediğini, geri kabul anlaşmasının iptalinin ise kimseye faydasının olmayacağını söyledi.

DHA