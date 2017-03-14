Almanya eyaleti, yabancı politikacılara yasak getirecek

Almanya’nın Saarland eyaleti, eyalet sınırları içerisinde yabancı politikacıların miting yapmasına yasak getireceğini duyurdu.

“Türkiye’nin iç politik sorunlarının Almanya’da işi yok” ifadelerini kullanan Eyalet Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), iç huzuru bozan seçim çalışmalarına izin vermeyeceğini açıkladı.

Oturum Yasası'nın 47 paragrafının her eyalete, Almanlar ve yabancıların barışçıl birlikteliğine zarar verecek olması durumunda, yabancıların siyasi faaliyetlerini yasaklama yetkisi verdiğini kaydeden Karrenbauer, Federal Hükümet, eyaletler ve belediyelerin iç huzuru korumakla yükümlü olduğunu söyledi.

”Bizim liberal demokrasimiz, antidemokratik hedefleri tanıtmak için kullanılacak bir alan değil” diyen Karrenbauer, Saarland Eyaleti’nin Federal Hükümetin adım atmasını beklemeden, eyalette yapılacak seçim çalışmalarını durdurmak için tüm imkanları kullanacağını açıkladı.

26 Mart'ta Saarland'da eyalet parlamentosu seçimleri yapılacak.

DHA