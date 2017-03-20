Almanya hükümet sözcüsünden 'Nazi' benzetmelerine yanıt

Almanya hükümet sözcüsü Demmer, Türkiye ile ilişkilerin "kalıcı hasara uğramaması için" uyarıda bulundu.

Almanya’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Angela Merkel’i hedef alarak yaptığı Nazi kıyaslamasına yanıt geldi. Berlin’de açıklama yapan Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, suçlamaları reddetti. Nazi benzetmesi için “hangi şekilde olursa olsun, kabul edilemez” diyen Demmer, Alman hükümetinin gelişmeleri dikkatle takip ettiğini söyledi. Demmer, ilişkilerde kalıcı bir hasarı önlemek için ölçülü bir dil kullanılmasının Türk hükümetinin elinde olduğunu belirtti.

"Provokasyona gelmeyelim" uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer ise, yapılan provokasyonlarına aynı şekilde karşılık verilmemesi uyarısında bulundu. Schäfer, "Almanya aynı şiddetle karşılık verirse, Türk hükümetinin taktiğine kapılmış oluruz” dedi.

DHA