Almanya'da Bakan Zeybekci için yeni salon bulundu

Almanya'nın Köln kentinde, 5 Mart Pazar günü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini” anlatacağı toplantı için yeni bir salon bulundu. Zeybekçi, saat 18.30'da Köln yakınlarındaki Frechen'de, Golden Palast adlı salonda Türk seçmenlere hitap edecek. Salon, AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin girişimiyle bulundu.

Daha önce, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Köln'ün Porz semtindeki belediyeye ait salonda yapılacak toplantıya katılacağı duyurulmuştu. Ancak Porz Belediyesi toplantıyı iptal etmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da Stuttgart yakınlarındaki Gaggenau kentinde katılacağı toplantı yine yerel belediye tarafından iptal edilmiş her iki olay Türkiye ile Almanya arasında gerginliğe yol açmıştı.

Nihat Zeybekçi, Pazar günü Frechen'deki toplantıdan önce ise, Leverkusen'de, Sanatçı Özay Gönlüm'ün anılacağı bir başka etkinliğe daha katılacak. Saat 15.30'da başlayacak anma etkinliğinde Zeybekci'nin konuşma yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Avrupa Denizlililer Derneği, yazılı bir açıklama yaparak Leverkusen'deki etkinliğin siyasi değil kültürel

DHA