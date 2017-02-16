Almanya’da Başbakan Yıldırım’ın miting yapacağı kentte asit sızıntısı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Oberhausen kentindeki bir kimya fabrikasında asit tankında sızıntı meydana geldi. Bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 600 metreküp büyüklüğündeki sülfürik asit tankında sızıntı oldu.

Sızıntının yaşandığı Hamm Chemie adlı kimya fabrikasından konuya ilişkin yapılan açıklamada, sızıntının bir işçinin sülfürik asit tankına yanlışlıkla hidroklorik asit yönlendirmesiyle gerçekleşen patlama sonucu olduğu bildirildi. Olaya müdahale eden 7 görevlinin yaralandığı belirtilirken, 150 dolayında kişinin ise, solunum yolu şikayetiyle sağlık kurumlarına başvurduğu öğrenildi.

İtfaiye, ortaya çıkan zehirli duman tehlikesine karşı çevrede oturanları evlerinin kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyarırken, sızıntıdan A42 otoyolunun da etkilendiği bildirildi. Olay nedeniyle şehir trafiğinin ve tren seferlerinin de kısmen etkilendiği belirtildi. Yapılan müdahale ile sızıntının önlendiği gelen bilgiler arasında.

Söz konusu sızıntının olduğu kentte, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali yıldırım, cumartesi günü Oberhausen Arena’da yapılacak”Memleket sevdalıları evet diyor” mitinginde 16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumuna Almanya’dan start verecek. Başbakan Binali Yıldırım daha sonra 18-19 Şubat tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek Güvenlik Konferansı’na katılacak.

DHA