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Son Dakika: Almanya’da bir asker daha gözaltına alındı

Almanya’da bir asker daha gözaltına alındı

23:449 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Almanya’da bir asker daha gözaltına alındı
Almanya’da bir asker daha gözaltına alındı

Almanya'nın Fransa sınırında yer alan Kehl kentinde bugün Maximiliam T. (27) isimli Alman askeri, ordudaki radikal sağcı hareketten olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Radikal sağcı terör örgütü üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan askerin, Kehl kentinden yaklaşık on kilometre uzaklıkta olan Fransa'nın Strasbourg kentinin İllkirch-Graffenstaden ilçesinde, Alman-Fransız  Askeri Birliği 291. Avcı Tugayı'nda görevli olduğu öğrenildi.

Eski cumhurbaşkanına suikast planı

Gözaltına alınan askerin, geçtiğimiz hafta aynı askeri birlikte görev yaparken terör ve suikast şüphesiyle gözaltına alınan teğmen Franco A.'nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Çok yönlü operasyon ve araştırma sonucu Alman askerin eski Alman cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Adalet Bakanı Heiko Maas'a yönelik suikast girişiminde oldukları öğrenildi.

Başka Nasyonel Sosyalistlerin de olduğu tahmin ediliyor

Tugay'da görevli Alman askerlerin faşist Alman Nasyonal Sosyalizm yanlısı olduğu ve yaklaşık 10 civarında radikal sağcı askerin Tugay'da halen görevde bulunduğu tahmin ediliyor. Kehl'de bugün gözaltına alınan şüpheli Alman askerin, Karlsruhe kentinde ifadesi alınıyor.

DHA

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