Almanya'da görev yapan gazeteci Ahmet İncel hayatını kaybetti

Almanya'nın Münih kentinde uzun yıllar çeşitli basın kuruluşlar için muhabirlik yapan gazeteci Ahmet İncel, hayatını kaybetti.

İncel'in ailesiyle birlikte tatile gittiği Avustralya'da kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bavyera Türk Medya Kulübü kurucu üyesi de olan 58 yaşındaki gazeteci Ahmet İncel, iki kız çocuğu babasıydı. İncel'in cenazesi önümüzdeki günlerde işlemler tamamlandıktan sonra Avustralya'dan Almanya'ya getirilecek. Aslen Aydınlı olan Ahmet İncel, ailesinin yaşadığı Münih'te Müslüman mezarlığında toprağa verilecek.

DHA