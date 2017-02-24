Almanya’da miting tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın referandum nedeniyle Almanya’da miting yapma olasılığı tartışılıyor. Mitingin Türk nüfusun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapılma ihtimali yüksek. Yerel ve federal düzeyde çok sayıda politikacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NRW veya Almanya’nın başka bir yerinde miting yapmasına karşı olduğunu açıklamış durumda.

Kim engelleyecek tartışması

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki olası bir referandum mitinginin federal hükümet tarafından engellenmesi gerektiğini savunuyor. Eyalet İçişleri Bakanı Ralf Jäger, "federal hükümetin Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ya da Almanya'nın herhangi bir yerinde bu tür mitingelerin düzenlenmesini önlemesi gerekiyor" diyerek, Berlin’i önlem almaya çağırmıştı. Benzer bir açıklama eyaletin Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer tarafından da dillendirilmişti. Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings (CDU) izin yetkisinin gösteri ve yürüyüş hakkı çerçevesinde eyaletlerin yetkisinde olduğunu, dolayısıyla bunun NRW eyaletinin görevi olduğunu söyledi.

Merkel’in görevi

Ancak NRW Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Michael Bertrams, bu görevin Başbakan Angela Merkel’in olduğunu savunuyor. Bertrams, Kölner Stadtanzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da miting yapmasını engellemenin eyaletlerin değil, Merkel’in görevi olduğunu ve bunu sözlü nota ile Türk tarafına kesin bir dille iletmesi gerektiğini savundu. Bertrams, “Yabancı devlet adamlarının Almanya’da iç politikaya dönük faaliyetleri toplanma özgürlüğü güvencesine girmez “dedi.

Konuya ilişkin basında çıkan yorumlarda, kafasının arkasında Türkiye ile AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması olan Başbakan Angela Merkel’in buna gerçekten müdahale edip etmeyeceğinin belirsiz olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da miting yapacağı henüz resmi olarak netlik kazanmış değil. Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansı sırasında Cumhurbaşkanının da Avrupalı Türklere hitap etmek istediğini ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2008’de Köln, 2011’de Düsseldorf, 2014 yılında yine Köln, 2015’te ise Karlsruhe kentinde Avrupalı Türklere hitap etmişti.

DHA