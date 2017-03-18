Almanya’da referandum oylaması için kampanyalar devam ediyor

Son Dakika: Almanya’da referandum oylaması için kampanyalar devam ediyor

Almanya’da referandum oylaması için kampanyalar devam ediyor

Taner Tüzün / Nürnberg , 18 Mart ( DHA ) Almanya’nın Kuzey Bavyera kentinde referandum oylaması için çalışmalar sürüyor. Anayasa referandum oylaması 27 Mart -9 Nisan arasında Fürth,Grüne Halle’de gerçekleştirilecek. ‘Kuzey Bavyera Hayır Platformu’ üyeleri de Nürnberg, Erlangen ve Fürth’de kurdukları stantlarda seçim çalışmalarına başladı. Stantlarda dağıtılan broşürlerde oy verme işleminin 27 Mart- 9 Nisan saat 09:00-21:00 arasında 90763 Fürth, Krautheimerstr. 11 adresindeki Grüne Halle’de yapılacağı duyuruluyor.

DHA