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Son Dakika: Almanya’da terör tehdidi alışveriş merkezi kapattırdı

Almanya’da terör tehdidi alışveriş merkezi kapattırdı
13:3511 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Almanya’da terör tehdidi alışveriş merkezi kapattırdı
Almanya’da terör tehdidi alışveriş merkezi kapattırdı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde (NRW) bulunan Essen’de terör tehdidi nedeniyle bir alışveriş merkezi kapatıldı. Polise ulaşan somut tehdit nedeniyle merkezin tüm gün kapalı kalacağı bildirildi.

Essen’in Limbecker Platz meydanında bulunan alışveriş merkezine otoparklar dahil tüm giriş çıkışların kapatılırken, bomba uzmanlarının alışveriş merkezinde arama yaptığı kaydedildi. Polis, süren soruşturma nedeniyle ayrıntı vermedi.

170 dükkanın bulunduğu alışveriş merkezine günde ortalama 60 bin kişinin uğradığı öğrenildi.

DHA

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