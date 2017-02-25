Almanya'da Türk kadın Leyla Şahin kayıp

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinin Pforzheim kentinde yaşayan 39 yaşındaki Leyla Şahin'den 15 Şubat Çarşamba gününden beri haber alınamıyor.

Leyla Şahin'in, rahatsızlığı nedeniyle ilaçlarını alması gerektiğini belirten Pforzheim polisi, genç kadının bu yüzden zor durumda olabileceğini bildirdi.

Polisin açıklamasında Şahin'in iyi Türkçe konuştuğu ama çok az Almanca bildiği bilgisi de yer aldı. Başörtüsü takan Leyla Şahin, 165 cm. boyunda ve esmer.

Leyla Şahin'i görenlerin, 0721 939-5555 veya 0721/6661111 numaralı telefondan Pforzheim polisine bilgi verebileceği belirtildi..

Bu arada Leyla Şahin'nin tanıdıkları da facebook üzerinden bir iletişim sayfası açarak, olayı duyurmaya çalışıyor.

DHA