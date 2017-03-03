Almanya’dan iptal edilen toplantı açıklaması

Almanya’dan Gaggenau Belediyesi tarafından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılacağı toplantının iptaline ilişkin yapılan ilk açıklamada belediyenin kararı savunuldu. Berlin’de konuya ilişkin açıklama yapan Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, yerel makamlar tarafından verilen kararın “hukuka uygun olduğundan emin olduğunu” söyledi. Kararın Alman mahkemeleri tarafından denetlenebileceğine vurgu yapan Schäfer, iki ülke arasındaki anlaşmazlığın tırmanmasının kimseye faydası sağlamayacağını, basın üzerinden diyalog yürütülmesinin de doğru olmayacağını kaydetti. Schäfer, Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasını ise, “Orada olanlar orantısız, uygunsuz ve hayal kırıklığı yaratmıştır” diyerek eleştirdi. Schäfer, Türk yetkililerin Almanya’da referandum nedeniyle yapacakları toplantıların, Yücel’in tutuklanmasıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini de söyledi.

DHA