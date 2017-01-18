Alt geçitler suyla dolunca bulunan tehlikeli çare

MANİSA'da aynı bölgedeki 2 ayrı alt geçidin yağmur suyuyla dolması yüzünden, bölge sakinleri çevreyolundan karşıya geçiyor. Yoğun trafiğin olduğu yoldan karşıya geçişler, kazalara davetiye çıkartıyor.

Manisa genelinde 1 haftadır aralıklarla etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Yunusemre İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ne bağlı 2 bin 500 nüfuslu Doğan, Efe, Karacaahmet ve Kuşcu kümeevlerinde yaşayan vatandaşlar, yağmur sonucu bölgedeki 2 alt geçidin suyla dolup taşması nedeniyle konutlarına gidebilmek için çareyi çevreyolunu kullanmakta buluyor. Trafik akışının yoğun olduğu yoldaki bu geçişler ise kazalara davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar, geçen yıl aynı durumun yaşandığını bir çocuğun çevreyolunu kullanmak isterken kazada öldüğünü söyledi. Duruma dikkat çekmek isteyen bir grup bölge sakini toplanıp, basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Musa Sezer, "Doğan, Efe, Karacaahmet ve Kuşcu kümeevleri çevre yolunun yapılması ile mahallemizden ayrıldı. Bu küme evleri mahallemize iki alt geçit ile bağlı. Manisa'da ne zaman yağmur yağsa bu köprülerin altı su doluyor. Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünü aradık. Gelmediler. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü arıyoruz. 'Bizim işimiz değil' diyorlar. Bizimle adeta oynuyorlar. Oradan oraya gidip geliyoruz. Geçen sene aynı şekilde su dolduğu için bir çocuk, çevre yolunu kullandığı için ezildi ve öldü. Yetkililer artık taşın atlına eline koysun. Bir çocuğumuz daha ölmesin. Burada iki bin üzerinde nüfus yaşıyor. Aynı olayı yaşamamak adına devlet yetkilerinden çözüm bekliyoruz" dedi.

DHA