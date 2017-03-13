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Konya Haberi: Altgeçit su altında kaldı, karayolu ulaşıma kapandı

Altgeçit su altında kaldı, karayolu ulaşıma kapandı
13:3513 Mart 2017
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Altgeçit su altında kaldı, karayolu ulaşıma kapandı
Altgeçit su altında kaldı, karayolu ulaşıma kapandı

KONYA'da 2 günden bu yana aralıklarla yağan yağmur ve kar yağışı sonrası kenti Aksaray'a bağlayan karayolundaki altgeçit sular altında kalınca, yol ulaşıma kapandı.
Konya kent merkezinde geçen 11 Mart Cumartesi akşamı başlayan yağmur, dün yerini kar yağışını bıraktı. Yoğun yağmur ve kar yağışı sonucu kenti, Aksaray'a bağlayan karayolunda bulunan Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl yapılan Aksaray Yolu Organize Sanayi Köprülü Kavşağı'ndaki altgeçit su altında kaldı. Bunun üzerine altgeçit ulaşıma kapatılırken, ulaşım Organize Sanayi Bölgesi'ndeki servis yollarından yapılıyor. Belediye ekipleri altgeçitteki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

 

DHA

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