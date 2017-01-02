'Altın gömü' yalanıyla 60 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ'da Halil Yenen'i, buldukları altınları satacakları vaadiyle 60 bin lira dolandıran Muhsin Aydın, Özkan Yıldırım ve Uğur Karataş, polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yaşayan Halil Yenen'i arayan Muhsin Aydın, "Altın gömü bulduk, ilgilenir misin" dedi. Yenen ile buluşan Muhsin Aydın, kendisine gerçek bir altın vererek, kuyumcuya göstermesini istedi. Gösterilen altının kuyumcunun gerçek olduğunu söylemesi üzerine Muhsin Aydın, ellerinde daha çok altın olduğunu belirterek, almak istemesi halinde satabileceklerini ifade etti. Bunun üzerine buluşmak için verilen yere giden Halil Yenen, bankadan çektiği 60 bin lirayı Muhsin Aydın ile yanında gelen Özkan Yıldırım ve Uğur Karataş'a verdi. Parayı alan 3 şüpheli, altınların arka sokakta araçta olduğunu, alıp getireceklerini söyleyip buluşma yerinden ayrıldı.

Aradan geçen uzun süreye rağmen şüpheliler geri gelmeyince Halil Yenen dolandırıldığını anlayıp durumu polise bildirdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri Hayrabolu İlçesi'nde gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan Muhsin Aydın, Özkan Yıldırım ve Uğur Karataş sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA