Balıkesir Haberi: Altın Ok Festivali'ne renkli açılış (2)

RESMİ AÇILIŞI YAPILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Altın Ok Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları Festivali'nin resmi açılışı yapıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Levent Talha Suluoğlu, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar açılışa katıldı. Alandaki açılış kurdelesini keserek, yağmura rağmen Hıdrellez ateşini yakan protokol üyeleri, sonrasında ise festival alanını gezdi, ok attı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, tarihe damga vuran Türk milletinin kendi değerlerine sahip çıkarak, geleceğe de damgasını vuracağını söyledi. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise bu yıl ikincisi düzenlenen festivale katılımın yüksek olduğunu vurguladı. Okçuluğun Balıkesir'in genlerinde olduğunu belirten Yılmaz, 'Biz Karesi olarak en önemli değerlerimizden olan yağlı güreşimiz ve atlı okçuluğumuzla anılmak istiyoruz' dedi. Festivalin sadece yarıştan oluşmadığını belirten Yılmaz, 'Festival alanına gelen 7'den 70'e herkesin kendini eğlendirebileceği farklı şeylerde yaptık. Vatandaşlarımız takımlar oluşturup birbirleriyle savaşabiliyor. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin festivale gösterdiği ilgiden memnun olduk. Çünkü amaçlarımızdan birisi de tarihini bilen bireyler yetiştirmektir' diye konuştu.

TARİHE YOLCULUK YAPTILAR

Girişte kurulan kulelerde, geleneksel davullarla ve yakılan Hıdırellez ateşiyle konukların karşılandığı festivalde tarihteki 16 Türk devletinin bayrakları dalgalandı. Ortaçağ Pazarı, biri büyük olmak üzere 6 adet otağın kurulduğu festival, katılanlara 'tarihe yolculuk' yapma olanağı sağladı.

Festivalde, yöresel kültürel çadırlar kuruldu, geleneksel lezzetler tadıldı, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, atlı akrobasi, atlı gösteriler yapıldı. Atlı sporcular Türk parkuru, Alp parkuru, Kabak parkuru, Kore parkuru kategorilerde yeteneklerini gösterdi. Yaya okçuluk yarışmaları ise kadınlar, erkekler ve karma gençler kategorisinde gerçekleştirildi. Geleneksel Türk sporlarından mangala, mas güreşi, okçuluk, aşık oyunu gibi sporlar gençler başta olmak üzere, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)

DHA