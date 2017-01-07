Altınları almaya gelen sahte polisler suçüstü yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, bir genci arayan telefon dolandırıcıları, anne ve babasının kimliklerini ele geçiren FETÖ'nün bunları kullanarak kuyumcuyu soyduğu, evdeki altın ve paraları kontrol etmeleri amacıyla kendilerine getirmelerini istedi. Gencin haber vermesi üzerine buluşma yerinde bekleyen polisler, kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarını kıskıvrak yakaladı.

Vatani görevini yapan Alper Kivisoğlu izin alarak Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan evine geldi. Dışarıda bulunan Alper Kivisoğlu'nu arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis olarak tanıtarak, "Annen ve babana ait kimlikler FETÖ'nün elinde. Bu kimlikler kullanılarak bir kuyumcu soygunu yapıldı ve çalınan altınların yarısı elimizde. Diğer yarısının ise evde saklandığı düşünülüyor. Evde ne kadar altın ve para varsa bir torbaya koyup gelecek olan polis arkadaşlara ver. Karşılaştırma yaptıktan sonra evde arama yapılacak" dedi. Alper Kivisoğlu babası Fatih Kivisoğlu'nu arayarak durumdan haberdar etti. Fatih Kivisoğlu polis merkezine giderek yaşananları, telefon dolandırıcılarının buluşma için belirlediği yeri söyledi.

Sivil polisler, telefon dolandırıcılarını yakalamak için Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde beklemeye başladı. Alper Kivisoğlu boş olan elindeki çanta ile belirlenen yere gelirken, çantayı almaya gelen 2 kişi polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. A.K. ve Ş.E. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Fatih Kivisoğlu halkın bu konularda duyarlı olmasını, polisin defalarca telefondan bu tür isteklerde bulunmayacağının açıklandığını belirterek, vatandaş yardımı ile suçluların yakalanabileceğini söyledi.

DHA