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Sakarya Haberi: Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

12:2213 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusu patladı. Gaz sızıntısı nedeniyle cadde ulaşıma kapatıldı.
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin, Serdivan Kolej Caddesi'nde yaptığı alt yapı çalışması sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Gaz sızmaya başlayınca belediye ekipleri caddeyi ulaşıma kapattı. Belediye çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve gaz dağıtım firması ekipleri geldi. Ekipler olası bir tehlikeye karşı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Gaz dağıtım firması çalışanları hattı kapatarak gaz sızıntısını kesti. Ardından cadde ulaşıma açıldı.

DHA

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