Amaç dışı kullanıldığı için 4 yıldır kapalı olan engelli asansörü faaliyete geçti

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, amaç dışı kullanıldığı gerekçesiyle 2013 yılından bu yana kapalı olan üst geçitteki engelli asansörü, engelli 24 yaşındaki Yasin Çiçek'in Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) başvurması ardından kullanıma açıldı. Asansöre ilk kullanan da Yasin Çiçek oldu.

İlçede oturan bedensel engelli Yasin Çiçek, belediye tarafından 2013’de Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi’nde yaptırılan üst geçitteki engelli asansörün çalışmamasına tepki gösterdi. Asansörü kullanamadığı için sahile 1 kilometre yol kat edip ulaşmak zorunda kalan Yasin Çiçek, yaklaşık 1.5 yıl önce BİMER'e başvurdu. Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Çiçek'e gönderdiği yazıda, normal şartlarda çalışan asansörün bazı kişiler tarafından amaç dışı kullanıldığı, kimliği belirsiz kişilerce uygunsuz hareketlerde ve davranışlarda bulunulması nedeniyle çalıştırılmadığını bildirdi.

Çiçek'in başvurusu ardından Ereğli Belediyesi, asansörde yeni düzenleme yaptı. Teknik düzenlemenin tamamlanması ardından asansör bugün hizmete açıldı. Yasin Çiçek, belediye tarafından kendisine verilen dijital anahtarla asansörü çağırarak üst geçide çıktı. Yasin Çiçek, "Bugün asansör direnişinin 583’üncü günü. Engellileri temsil ediyordu bu asansör. Onlara verilen değeri temsil ediyordu. Bunun için uğraştım. Özel bireyler için uğraştım. Sonunda zaferi kazandık" dedi.

Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ağlar ise engelli asansörünü kullanıma açtıklarını belirterek, "Bunda Yasin'in de katkısı oldu tabii ki. Ancak asansörün kurulum yılı olan 2013 yılından sonraki mevzuat değişikliklerinden dolayı bir çok kez makine mühendislerine de müracaat edilerek bu eksikliklerle ilgili müracaatlar yapılmıştır. Sonunda asansörü engellilerin kullanımına hazır hale getirdiğimiz için görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

DHA