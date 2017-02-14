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Ankara Haberi: Amanos Dağları'nda hava harekatı

Amanos Dağları'nda hava harekatı
23:5314 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Amanos Dağları'nda hava harekatı
Amanos Dağları'nda hava harekatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada Amanos Dağları bölgesinde anlık istibarat sonucu tesbit edilen 4 hedefin savaş uçakları tarafından imha edildiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılı açıklamasında akşam saatlerinde Amanos Dağları bölgesinde anlık istihbarat sonucu hava harekatı düzenlendiği kaydedildi. Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının belirlenen 4 hedefi imha ettiği belirtilen açıklama şöyle:
"14 Şubat 2017 tarihinde, 21.05-21.10 saatleri arasında Amanos Dağları bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 4 dinamik hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." 

DHA

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