Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3 Ocak'ta Amanos Dağları'nda başlayan operasyonun halen devam ettiği belirtildi. Bugün saat 14.30'da teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu vurgulanan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Amanoslar bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarının muhtemel barınma alanları ile sığınaklarına yönelik olarak 3 Ocak 2017 tarihinde operasyon başlatılmıştır. Söz konusu bölgede 9 Şubat 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen bir adet depo tespit edilmiş, depo içerisinde malzemeler imha edilmiştir. Yürütülen operasyonlar nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 10 Şubat 2017'da Amanoslar kırsalında belli alanlar 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş ve bu husus aynı gün Valiliğimiz sitesinden de kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bölgede sürdürülen operasyonlarda bugün saat 14.30'da yaşanan sıcak temas sonucunda kahraman silahlı kuvvetlerimize mensup 1 askerimiz şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

DHA