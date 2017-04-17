Amanoslar'da hava destekli operasyon

OSMANİYE Valiliği, Amanos Dağları etekleri Yarpuz köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik savaş uçaklarının desteğiyle operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Osmaniye Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

'Bugün saat 11:00 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmesi üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı savaş uçaklarınca, Osmaniye mülki sınırları içerisinde yer alan Amanos Dağları eteklerindeki Yarpuz köyü kırsalında bugün saat 20:30 sıralarında hava harekatı düzenlenmiştir. Söz konusu bölgede icra edilen hava harekatı sonrası yeni çaplı arama ve tarama faaliyetleri için jandarma ve emniyet birimleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.'

DHA