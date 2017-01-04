Amanoslar'daki PKK sığınakları hava harekatıyla imha edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında tespit edilen PKK barınak ve sığınakları dün düzenlenen hava operasyonuyla imha edildi.

Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay/Dörtyol'da, icra edilen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınak ve barınaklar imha edilmiştir" denildi.

770 KAÇAK YAKALANDI

Öte yandan Suriye sınırında icra edilen görevler kapsamında, sınırdan Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 770 kişinin yakalandığı duyuruldu. Konunun detaylarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından, gün içerisinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 770 şahıs yakalanmıştır. Bu müdahaleler sonucunda; 17 bin 440 paket sigara, iki adet cep telefonu, 5 bin 450 adet ilaç ele geçirilmiştir."

DHA