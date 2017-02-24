Amasya merkezli FETÖ operasyonunda 9 gözaltı

AMASYA merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başlattığı operasyonda, Amasya'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Yozgat, Uşak, Erzurum ve Gaziantep'te bazı adreslerde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda Amasya’dan, A.T., E.Ü. ve A.T., Erzurum’dan, M.K., U.H., İstanbul’dan, C.K., Yozgat’tan, Ü.E., Ankara’dan, Ü.S. ve Uşak’tan, A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin FETÖ'ye ait sağlık ve eğitim kurumlarında çalıştıkları, sorgularının sürdüğü belirtildi.

Bu arada FETÖ soruşturması kapsamında aranırken Amasya'da yakalanan A.Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

DHA